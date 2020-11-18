قوى الامن الداخلي: عصابة سرقة سيّارات مسلّحة مؤلّفة من ستة أشخاص نفّذت ما يفوق 27 عملية سرقة ضمن بيروت وجبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 11:58
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1507 اصابات و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان صهيوني في سماء المنطقة الجنوبية لدمشق وتسقط عدداً من الصواريخ الاسرائيلية
مصدر عسكري سوري : العدوان الصهيوني اسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح اخر ووقوع بعض الخسائر المادية
حماس: العدوان الصهيوني على سوريا يمثل منطق البلطجة الذي يتصرف بها الكيان في كل المنطقة بدعم أميركي
إعلام العدو: وفد لحكومة البحرين يصل إلى اسرائيل في أول رحلة لطيران الخليج إلى تل أبيب
إعلام العدو: بعثة اسرائيلية رسمية برئاسة نائب رئيس مجلس الامن القومي ستتوجه غداً الخميس إلى الخرطوم
وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ: سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه
حركة حماس: ندين ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وهو يشكل طعنة للجهود الوطنية لمواجهة الاحتلال وصفقة القرن
حماس: عودة العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم تعطي مبررا لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت السلطة تدينه وترفضه
حركة الجهاد الإسلامي: قرار عودة العلاقات مع الاحتلال يمثل انقلابا على مساعي الشراكة الوطنية وتأييدا للتطبيع الخياني
الجهاد الإسلامي: القرار سيدفعنا نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير الأرض واستعادة الحقوق
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني هو عجز واستسلام أمام العدو وتفجير لجهود المصالحة
سكرتير ولاية جورجيا لصحيفة واشنطن بوست: أتعرض لضغوط متزايدة من زملائي الجمهوريين لقلب خسارة دونالد ترامب في الولاية
ترامب يواصل طرد المسؤولين في إدارته ويقيل المسؤول الامني البارز عن تأمين الانتخابات كريس كريبس
وزير الدفاع الأمريكي: سننسحب من العراق وافغانستان وسنخفض القوات إلى 2500 جندي في كلا البلدين بحلول 15 ك2 يناير المقبل
رويترز: ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية من الصومال ضمن خطة خفض القوات في الخارج
وزير الدفاع الأمريكي: سننسحب من العراق وافغانستان وسنخفض القوات إلى 2500 جندي في كلا البلدين بحلول 15 ك2 يناير المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس اذربيجان: لن يكون هناك أي تفاوض حول الوضع القانوني لكاراباخ ووحدة أراضي اذربيجان ليست محل تفاوض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
قوى الامن الداخلي: عصابة سرقة سيّارات مسلّحة مؤلّفة من ستة أشخاص نفّذت ما يفوق 27 عملية سرقة ضمن بيروت وجبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات
منذ 2 ساعة
18 November، 2020
الامن الاجتماعي في لبنان
توقيف عصابة سرقة
قوى الامن الداخلي
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