قوى الامن الداخلي: عصابة سرقة سيّارات مسلّحة مؤلّفة من ستة أشخاص نفّذت ما يفوق 27 عملية سرقة ضمن بيروت وجبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 18 2020 - 11:58

قوى الامن الداخلي: عصابة سرقة سيّارات مسلّحة مؤلّفة من ستة أشخاص نفّذت ما يفوق 27 عملية سرقة ضمن بيروت وجبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

منذ 2 ساعة 18 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة