قوى الامن الداخلي: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم 18-11-2020 بلغ 13359 محضراً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 10:10

قوى الامن الداخلي: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم 18-11-2020 بلغ 13359 محضراً

منذ 1 ساعة 18 November، 2020
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