عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 18 تشرين الثاني 2020

العناوين

البناء :

– ترامب يبدأ الانسحاب من العراق… و4 ‏صواريخ تستهدف السفارة الأميركيّة في ‏بغداد

– الاستعصاء الحكوميّ أقفل باب التفاهمات في لقاء بعبدا الأخير بين عون ‏والحريري

– واشنطن ترسم سقف الحكومة بإبعاد المعاقبين… واعتذار الحريري ‏بين النفي والتأكيد

الأخبار :

– وثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعودية في اليمن

– موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسيل‎ ‎

– ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة

– فرنسا تكرّر الأخطاء نفسها في لبنان

– ضرب إيران والانسحاب من غرب آسيا هدفان متلازمان: «الصقور» يفرملون اندفاعة ترامب

الديار :

– لبنان في المطّهر.. فهل تكفي صلوات اللبنانيين لأخذه ‏إلى الجنّة أو مصيره جهنّم؟

– الحريري “مزروك” في زاوية المطالب الداخلية والخارجية.. وباسيل “عليّ وعلى أعدائي يا رب‎”‎

– نفاد الإحتياطي يطرح العديد من المشاكل والمجاعة ستؤدّي إلى فلتان أمني.. قريبًا

اللواء :

– التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟

– القطاع التجاري يحذّر من “إقفال الموت”.. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت

الجمهورية :

– عون والحريري مختلفان على “من ‏يسمّي الوزراء” .. وتحذيرات دولية

– تحذيرات دولية: الأسوأ آتٍ إليكم!

– الكارثة تقترب بسرعة

النهار :

– رسالة مجلس الأمن: شكّلوا حكومة بلا تأخير‎ ‎

الأنباء :

– تعطيل التأليف يُطيّر المساعدات الخارجية. .

– “التقدمي” يحضّر لطرح “ترشيد” الدعم

الاسرار

‎البناء‎

– توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على ‏التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة ‏السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة‎.

– تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها ‏بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان ‏وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة‎.‎

الأخبار

– يشكو مزارعون من أداء وزير الزراعة عباس مرتضى في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف ‏المدعومة، وذكر مدّعون أنّ الوزير يوقّع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلاً من متابعتها‎.‎

– ينشط قاضٍ استقال على خلفية قضايا فساد، في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع ‏‏”تويتر”، ليُعلّق على كل شاردة وواردة.

وقال مقرّبون من القاضي المذكور إنّه يهيئ نفسه للترشح للانتخابات النيابية ‏ضد التيار الوطني الحر الذي كان داعماً له‎.‎

– يشتكي المحامون من عدم استثنائهم أثناء قمع مخالفات القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بتنظيم التجول ‏بالسيارات وحظره بسبب كورونا.

وعمّم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، على مجموعات المحامين على ‏تطبيق “واتساب” أنه “إذا أصرّ الدركي على الحاجز تحرير محضر ضبط، لا تغضب، وقّع على المحضر وأضف ‏العبارة الآتية “مع التحفّظ لمخالفته القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، وسلّم المحضر للنقابة”.

وعلمت ‏‏”الأخبار” أن نقيب المحامين سيطلب إلى القضاء إلغاء محاضر الضبط الصادرة بحق المحامين على اعتبار أنّ وزير ‏الداخلية لا يمكنه أن يُلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي يستثني فيه القضاة والمحامين من حظر التنقّل باعتبار سلطته ‏أعلى من سلطة الوزير‎.

النهار‎

– للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا ‏الحجم‎.

– عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال ‏زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية‎.

– تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا ‏للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة‎.

– علمت “النهار” ان رئيس “التيار الوطني الحر” قال في اجتماع “تكتل لبنان القوي” امس ان الخلاف في الرأي مع ‏وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه‎.‎

‎

الجمهورية‎

– وقع خلاف بين مستشارة شخصية رسمية رفيعة ووزير أبدى امتعاضه من الدور الذي تؤديه المستشارة في ‏مجال اختصاص حقيبته‎.

– يتمنى أحد الدبلوماسيين البارزين المعتمدين في بيروت عدم استحضار الإعلام المتلفز في لقاءاته ويُفضل صورة ‏فوتوغرافية فقط وهو ما بوشر باعتماده في بعض المقار الرسمية‎.

– ألغى بعض الدبلوماسيين عدداً من مواعيدهم عملا بالإغلاق العام في البلاد وطلبوا تقليص حضور الموظفين الى ‏الثلث باستثناء الأجانب منهم‎.‎

اللواء‎

– وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال ‏الأسابيع الثلاثة المقبلة‎.

– يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف ‏الحقيقي‎!

– تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان‎..

‎ ‎

الأنباء

– تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً‎.‎

– تحمل بعض التحركات الدبلوماسية رسائل واضحة للبنان وقد بدأت تتخذ المنحى التصعيدي‎.‎

المصدر: صحف