عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 18 تشرين الثاني 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 08:12

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 18 تشرين الثاني 2020

منذ 8 mins 18 November، 2020
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

البناء :

–  ترامب يبدأ الانسحاب من العراق… و4 ‏صواريخ تستهدف السفارة الأميركيّة في ‏بغداد

–  الاستعصاء الحكوميّ أقفل باب التفاهمات في لقاء بعبدا الأخير بين عون ‏والحريري

–  واشنطن ترسم سقف الحكومة بإبعاد المعاقبين… واعتذار الحريري ‏بين النفي والتأكيد

الأخبار :

–  وثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعودية في اليمن

–  موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسيل‎ ‎

–  ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة

–  فرنسا تكرّر الأخطاء نفسها في لبنان

–  ضرب إيران والانسحاب من غرب آسيا هدفان متلازمان: «الصقور» يفرملون اندفاعة ترامب

 الديار :

–   لبنان في المطّهر.. فهل تكفي صلوات اللبنانيين لأخذه ‏إلى الجنّة أو مصيره جهنّم؟

–  الحريري “مزروك” في زاوية المطالب الداخلية والخارجية.. وباسيل “عليّ وعلى أعدائي يا رب‎”‎

–  نفاد الإحتياطي يطرح العديد من المشاكل والمجاعة ستؤدّي إلى فلتان أمني.. قريبًا

اللواء :

–  التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟

–  القطاع التجاري يحذّر من “إقفال الموت”.. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت

الجمهورية :

–  عون والحريري مختلفان على “من ‏يسمّي الوزراء” .. وتحذيرات دولية

–  تحذيرات دولية: الأسوأ آتٍ إليكم!

–  الكارثة تقترب بسرعة

النهار :

–  رسالة مجلس الأمن: شكّلوا حكومة بلا تأخير‎ ‎

الأنباء :

–  تعطيل التأليف يُطيّر المساعدات الخارجية. .

–  “التقدمي” يحضّر لطرح “ترشيد” الدعم

الاسرار

البناء‎

–    توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على ‏التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة ‏السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة‎.

–  تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها ‏بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان ‏وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة‎.‎

الأخبار

–    يشكو مزارعون من أداء وزير الزراعة عباس مرتضى في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف ‏المدعومة،  وذكر مدّعون أنّ الوزير يوقّع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلاً من متابعتها‎.‎

–    ينشط قاضٍ استقال على خلفية قضايا فساد، في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع ‏‏”تويتر”، ليُعلّق على كل شاردة وواردة.

وقال مقرّبون من القاضي المذكور إنّه يهيئ نفسه للترشح للانتخابات النيابية ‏ضد التيار الوطني الحر الذي كان داعماً له‎.‎

–    يشتكي المحامون من عدم استثنائهم أثناء قمع مخالفات القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بتنظيم التجول ‏بالسيارات وحظره بسبب كورونا.

وعمّم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، على مجموعات المحامين على ‏تطبيق “واتساب” أنه “إذا أصرّ الدركي على الحاجز تحرير محضر ضبط، لا تغضب، وقّع على المحضر وأضف ‏العبارة الآتية “مع التحفّظ لمخالفته القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، وسلّم المحضر للنقابة”.

وعلمت ‏‏”الأخبار” أن نقيب المحامين سيطلب إلى القضاء إلغاء محاضر الضبط الصادرة بحق المحامين على اعتبار أنّ وزير ‏الداخلية لا يمكنه أن يُلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي يستثني فيه القضاة والمحامين من حظر التنقّل باعتبار سلطته ‏أعلى من سلطة الوزير‎.

النهار‎

–  للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا ‏الحجم‎.

–  عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال ‏زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية‎.

–  تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا ‏للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة‎.

–  علمت “النهار” ان رئيس “التيار الوطني الحر” قال في اجتماع “تكتل لبنان القوي” امس ان الخلاف في الرأي مع ‏وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه‎.‎

الجمهورية‎

–  وقع خلاف بين مستشارة شخصية رسمية رفيعة ووزير أبدى امتعاضه من الدور الذي تؤديه المستشارة في ‏مجال اختصاص حقيبته‎.

–  يتمنى أحد الدبلوماسيين البارزين المعتمدين في بيروت عدم استحضار الإعلام المتلفز في لقاءاته ويُفضل صورة ‏فوتوغرافية فقط وهو ما بوشر باعتماده في بعض المقار الرسمية‎.

–  ألغى بعض الدبلوماسيين عدداً من مواعيدهم عملا بالإغلاق العام في البلاد وطلبوا تقليص حضور الموظفين الى ‏الثلث باستثناء الأجانب منهم‎.‎

اللواء‎

–  وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال ‏الأسابيع الثلاثة المقبلة‎.

–  يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف ‏الحقيقي‎!

–  تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان‎..
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الأنباء

–  تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً‎.‎

–  تحمل بعض التحركات الدبلوماسية رسائل واضحة للبنان وقد بدأت تتخذ المنحى التصعيدي‎.‎

المصدر: صحف

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