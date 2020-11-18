عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 18 تشرين الثاني 2020

العناوين
البناء :
– ترامب يبدأ الانسحاب من العراق… و4 صواريخ تستهدف السفارة الأميركيّة في بغداد
– الاستعصاء الحكوميّ أقفل باب التفاهمات في لقاء بعبدا الأخير بين عون والحريري
– واشنطن ترسم سقف الحكومة بإبعاد المعاقبين… واعتذار الحريري بين النفي والتأكيد
الأخبار :
– وثيقة سرية إماراتية: هكذا نحارب السعودية في اليمن
– موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسيل
– ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة
– فرنسا تكرّر الأخطاء نفسها في لبنان
– ضرب إيران والانسحاب من غرب آسيا هدفان متلازمان: «الصقور» يفرملون اندفاعة ترامب
الديار :
– لبنان في المطّهر.. فهل تكفي صلوات اللبنانيين لأخذه إلى الجنّة أو مصيره جهنّم؟
– الحريري “مزروك” في زاوية المطالب الداخلية والخارجية.. وباسيل “عليّ وعلى أعدائي يا رب”
– نفاد الإحتياطي يطرح العديد من المشاكل والمجاعة ستؤدّي إلى فلتان أمني.. قريبًا
اللواء :
– التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟
– القطاع التجاري يحذّر من “إقفال الموت”.. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت
الجمهورية :
– عون والحريري مختلفان على “من يسمّي الوزراء” .. وتحذيرات دولية
– تحذيرات دولية: الأسوأ آتٍ إليكم!
– الكارثة تقترب بسرعة
النهار :
– رسالة مجلس الأمن: شكّلوا حكومة بلا تأخير
الأنباء :
– تعطيل التأليف يُطيّر المساعدات الخارجية. .
– “التقدمي” يحضّر لطرح “ترشيد” الدعم
الاسرار
البناء
– توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة.
– تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة.
الأخبار
– يشكو مزارعون من أداء وزير الزراعة عباس مرتضى في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف المدعومة، وذكر مدّعون أنّ الوزير يوقّع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلاً من متابعتها.
– ينشط قاضٍ استقال على خلفية قضايا فساد، في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع ”تويتر”، ليُعلّق على كل شاردة وواردة.
وقال مقرّبون من القاضي المذكور إنّه يهيئ نفسه للترشح للانتخابات النيابية ضد التيار الوطني الحر الذي كان داعماً له.
– يشتكي المحامون من عدم استثنائهم أثناء قمع مخالفات القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بتنظيم التجول بالسيارات وحظره بسبب كورونا.
وعمّم نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، على مجموعات المحامين على تطبيق “واتساب” أنه “إذا أصرّ الدركي على الحاجز تحرير محضر ضبط، لا تغضب، وقّع على المحضر وأضف العبارة الآتية “مع التحفّظ لمخالفته القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع، وسلّم المحضر للنقابة”.
وعلمت ”الأخبار” أن نقيب المحامين سيطلب إلى القضاء إلغاء محاضر الضبط الصادرة بحق المحامين على اعتبار أنّ وزير الداخلية لا يمكنه أن يُلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي يستثني فيه القضاة والمحامين من حظر التنقّل باعتبار سلطته أعلى من سلطة الوزير.
النهار
– للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا الحجم.
– عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية.
– تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة.
– علمت “النهار” ان رئيس “التيار الوطني الحر” قال في اجتماع “تكتل لبنان القوي” امس ان الخلاف في الرأي مع وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه.
الجمهورية
– وقع خلاف بين مستشارة شخصية رسمية رفيعة ووزير أبدى امتعاضه من الدور الذي تؤديه المستشارة في مجال اختصاص حقيبته.
– يتمنى أحد الدبلوماسيين البارزين المعتمدين في بيروت عدم استحضار الإعلام المتلفز في لقاءاته ويُفضل صورة فوتوغرافية فقط وهو ما بوشر باعتماده في بعض المقار الرسمية.
– ألغى بعض الدبلوماسيين عدداً من مواعيدهم عملا بالإغلاق العام في البلاد وطلبوا تقليص حضور الموظفين الى الثلث باستثناء الأجانب منهم.
اللواء
– وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
– يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف الحقيقي!
– تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان..
الأنباء
– تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً.
– تحمل بعض التحركات الدبلوماسية رسائل واضحة للبنان وقد بدأت تتخذ المنحى التصعيدي.
المصدر: صحف