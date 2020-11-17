العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17/11/2020 ما بين الساعة 2.38 والساعة 2.40، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، قالت قيادة الجيش في بيان آخر “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16/11/2020 ما بين الساعة 8.05 والساعة 8.09، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة صوتية في البحر وإطلاق صفارات الإنذار”، واضافت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام