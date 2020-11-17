وزير الخارجية الفلسطيني: الحوار بين فتح وحماس في القاهرة قد يحمل أنباء سارة

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء، أن المباحثات الجارية بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة ربما تحمل أنباء سارة فيما تستمر مساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني القائم منذ 2007 وتنظيم انتخابات.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، “هناك بوادر مشجعة على أن الحوار في القاهرة قد يحمل إلينا أخبارا سارة للرئيس [الفلسطيني محمود عباس] حتى يوقع الاتفاق [على تنظيم انتخابات]”. وتابع “ننتظر موافقة حماس حتى يتم توقيع القرار، ونبدأ العمل من أجل تنظيم الانتخابات، مما يساعدنا على حل خلافاتنا عبر تشكيل حكومة جديدة قادرة على مناقشة جميع الخلافات بين فتح وحماس”.

وأضاف المالكي “لقد حان الوقت لتنظيم انتخابات في فلسطين على مستوى البرلمان والرئاسة”، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني “راغب أكثر من أي وقت مضى في التوصل لتوافق حتى يتم تنظيم الانتخابات”، مردفا، “يجب تجديد مؤسساتنا الديمقراطية وزعامتنا من خلال انتخابات ديمقراطية”.

وقبل ساعات، وصل وفدان من حركتي فتح وحماس إلى القاهرة للقاء القادة المصريين واستكمال حوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية. من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الفلسطينية – الأميركية بوصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين الثلاثاء، “العودة للمسارات المختلفة مع الإدارة الأميركية أمر مهم جدا، ومن خلال (جو) بايدن نرى نافذة من الفرص، ونريد أن نستفيد من تلك النافذة لفتح صفحة جديدة”. وتابع، “عانينا كثيرا من سياسات (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، والتي كانت موجهة ضد الفلسطينيين، بدءا بنقل السفارة [الأميركية إلى القدسٍ] وإغلاق مكتبنا بواشنطن، ووقف الدعم المالي، وإيقاف مساهمتهم بالأونروا [وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين]”.

وأضاف المالكي “الآن مع الإدارة الجديدة نرى تغييرا وأملا، ونود ألا نكون ضحايا وأسرى للماضي”. وتابع المالكي، “نود التحاور بانفتاح مع الإدارة الجديدة حول إعادة العمل وإلغاء جميع هذه القرارات”. وجدد استعداد الجانب الفلسطيني للعودة للمفاوضات مع العدو الاسرائيلي والقيام بدور فاعل لإيجاد سبل لتحقيق ذلك. وقال المالكي، “الحكومة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين، والقانون الدولي، والحوار المباشر مع الإسرائيليين بمشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا”.

المصدر: سبوتنيك