العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالاراضي المحتلة

يواصل العدو الاسرائيلي بسياسته لهدم ممتلكات ومساكن الفلسطينيين والتضييق عليهم في الأراضي المحتلة، وبالسياق، هدمت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء منشأة سكنية في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية المحتلة، فيما أغلقت حاجز “تياسير” العسكري الفاصل بين مدينة طوباس وأراضيها في الأغوار.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت سهل البقيعة وهدمت غرفة سكنية، تعود ملكيتها للمواطن رامي بني عودة”، ولفتت الى ان “سهل البقيعة في الأغوار الشمالية يعد من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في الضفة الغربية الأمر الذي جعلها محط أطماع الاحتلال الاستيطانية”.

ويمتد سهل البقيعة البالغ مساحته 100 ألف دونم من شرق محافظة طوباس حيث بلدة طمون ولغاية الحدود الأردنية الفلسطينية، وتنتشر فيه العديد من التجمعات السكنية التي تعمل في مجال رعي الأغنام والزراعة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز “تياسير” العسكري شرق طوباس شددت من إجراءاتها العسكرية منذ وقت مبكر منذ صباح اليوم”.

وأفادت المصادر أن “الحاجز يشهد أزمة مرورية خانقة، في ظل إجراءات الاحتلال بحق المواطنين من تفتيش المركبات وتدقيق في هويات الركاب والمواطنين”.

ويذكر أن حاجز “تياسير” العسكري الصهيوني المقام على أراضي قرية تياسير شرقي طوباس، في نقطة يطلق عليها “بوابة المشاريق”، لما لها من أهمية لدى المواطنين والسكان في الوصول إلى أراضيهم في الأغوار الشمالية.

المصدر: فلسطين اليوم