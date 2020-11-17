أزمة بيرو.. ثالث شخصية في كرسي الرئاسة خلال أسبوع

انتخب الكونغرس في بيرو البرلماني فرانسيسكو ساغاستي رئيسا مؤقتا للبلاد وسط تفاقم الأزمة السياسية على إثر عزل الرئيس السابق مارتين فيزكارا بتهم الفساد.

وحصل ساغاستي من حزب “مورادو” المحسوب على قوى الوسط، اليوم الاثنين، على العدد الضروري من الأصوات ليتولى رئاسة الكونغرس، ويصبح بالتالي رئيسا مؤقتا للجمهورية حتى تنصيب رئيس جديد بعد الانتخابات التي من المقرر أن تجري في أبريل المقبل.

وصوت لصالح ساغاستي 97 نائبا في الكونغرس مقابل 26 نائبا ضده، ومن المتوقع أن يبقى رئيسا مؤقتا حتى تموز/يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن فشلت اليسارية روسيو سيلفا سانتيستيبان في الحصول على مصادقة الكونغرس على تعيينها رئيسة له.

يذكر أن ساغاستي أصبح ثالث شخصية في منصب رئيس الدولة خلال أسبوع بعد أن عزل الكونغرس مارتين فيزكارا من المنصب متهما إياه بالفساد، وتولى رئيس الكونغرس مانويل ميرينو مهام الرئاسة مؤقتا.

وأثار قرار عزل فيزكارا احتجاجات واسعة تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين. وبعد سقوط قتلى في الاشتباكات أعلن ميرينو عن استقالته من المنصب.

المصدر: وكالة رويترز