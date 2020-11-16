غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة اول طريق انفاق #المطار باتجاه #بيروت ودراج من #مفرزة سيربعبدا في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 08:48

غرفة التحكم المروري: تعطل سيارة اول طريق انفاق #المطار باتجاه #بيروت ودراج من #مفرزة سيربعبدا في المحلة للمعالجة

منذ 46 mins 16 November، 2020
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