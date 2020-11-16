عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2020

العناوين

البناء :

– ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل ‏لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط ‏الأميركيّة

– عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ

– ‏مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى… و”القومي” للإسراع ‏بالحكومة

الأخبار :‎

– انقلاب في البنتاغون: تلويحٌ بالانسحاب من غرب آسيا

– فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة

– “‎حزب المصرف” يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني

الديار :

– لماذا التشاؤم حول زيارة المستشار الفرنسي دوريل ‏الذي غادر لرفع تقريره الى الرئيس ماكرون؟

– عقدة التمثيل المسيحي تنتظر لقاء الحريري ــ باسيل… ‏والرئىس المكلف يُصرّ على التفاوض مع عون

– واشنطن تطلق العقوبات كلما كانت حكومة تتشكّل ‏لمنع تمثيل حزب اللـه

اللواء :

– مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة‎!‎

– تحالف الثنائي باسيل لحكومة سياسية…

– الإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع

الجمهورية :

– التأليف يدور في حلقة مفرغة.. ‏

– مخاوف من تحريض أميركي بباريس ‏على عقوبات

– لبنان على طاولة فرنسية- أميركية اليوم

النهار :

– الملف اللبناني المأزوم الى مراجعة فرنسية أميركية

الأنباء :

– تقييمٌ أولي للإقفال وتشديدٌ مطلوب بالإجراءات

– التدقيق الجنائي “الهدف في مكان آخر‎”‎

الاسرار

البناء‎

– سجلت مصادر إعلاميّة في باريس اتجاهاً لدخول فرنسيّ على خط الوساطة بتسميات لوزراء تقع في منتصف ‏الطريق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقالت إن حسم وزارة الطاقة سيعني فتح الطريق لولادة ‏الحكومة وإن لدى الفرنسيين عدداً من الأسماء المقترحة لهذه الحقيبة‎.

– توقفت مصادر خليجيّة أمام تضارب الاتجاهات في المؤشرات الأميركية نحو تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب ‏مع اوضاع المنطقة بين ما حمله اليوت ابرامز وما يحمله مايك بومبيو وما صرّح به وزير الدفاع الجديد ورئيس ‏الأركان‎.‎

النهار‎

ـ تشهد سفارة دولة غربية اكتظاظاً لطلب الحصول على فيزا “شنغن”، ما يثير التساؤلات عما يحصل وخصوصاً ‏أنّ التهافت هو من الشباب وأعداد متزايدة من العائلات‎.

ـ يلاحظ المتابعون التبدل الكبير في مواقف احد السياسيين ويربطونها بمصالح مرتبطة بدول خليجية‎.‎

– زيارة سفيرة دولة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات كانت لافتة وعلم انها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة ادارة بلادها الى المرحلة المقبلة .

الجمهورية‎

ـ أبلغ قطب نيابي مرجعا كبيرا قوله: “متى ستقتنع أنه صار عليك أن تبعد “مساحي الجوخ” من حولك، ألم تكتفِ ‏بعد بما ورطوك به من فشل”؟‎

ـ حذرت مراجع دبلوماسية من التمادي في مسلسل الأخطاء المرتكبة في ملف حساس ودقيق وصولا إلى التحذير ‏من توسّع برامج العقوبات الدولية‎.

ـ توقعت جهة سياسية بارزة إطلاق حملة على مسؤول كبير تتهمه بالتعطيل وتطالبه بالرحيل، في حال عدم ‏الوصول الى تنازلات متبادلة‎.‎

اللواء‎

ـ تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ‏ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية‎!

ـ أجواء إتصال “رفع العتب” الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي ‏الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي‎!

ـ تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع ‏السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة‎!‎

الأنباء



– توقفت إلى حد كبير حركة الضغط والاتصالات التي كان بدأها مرجع غير زمني، وباتت تقتصر على بعض المواقف‎.‎

– ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة سابقاً، ولم تظهر فيه أي دلائل او قرائن، ما يؤكد أن الأمر بمثابة محاولة استهداف ‏سياسي لا غير‎

المصدر: صحف