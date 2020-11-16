عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2020

العناوين
البناء :
– ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط الأميركيّة
– عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ
– مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى… و”القومي” للإسراع بالحكومة
الأخبار :
– انقلاب في البنتاغون: تلويحٌ بالانسحاب من غرب آسيا
– فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة
– “حزب المصرف” يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني
الديار :
– لماذا التشاؤم حول زيارة المستشار الفرنسي دوريل الذي غادر لرفع تقريره الى الرئيس ماكرون؟
– عقدة التمثيل المسيحي تنتظر لقاء الحريري ــ باسيل… والرئىس المكلف يُصرّ على التفاوض مع عون
– واشنطن تطلق العقوبات كلما كانت حكومة تتشكّل لمنع تمثيل حزب اللـه
اللواء :
– مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!
– تحالف الثنائي باسيل لحكومة سياسية…
– الإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع
الجمهورية :
– التأليف يدور في حلقة مفرغة..
– مخاوف من تحريض أميركي بباريس على عقوبات
– لبنان على طاولة فرنسية- أميركية اليوم
النهار :
– الملف اللبناني المأزوم الى مراجعة فرنسية أميركية
الأنباء :
– تقييمٌ أولي للإقفال وتشديدٌ مطلوب بالإجراءات
– التدقيق الجنائي “الهدف في مكان آخر”
الاسرار
البناء
– سجلت مصادر إعلاميّة في باريس اتجاهاً لدخول فرنسيّ على خط الوساطة بتسميات لوزراء تقع في منتصف الطريق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقالت إن حسم وزارة الطاقة سيعني فتح الطريق لولادة الحكومة وإن لدى الفرنسيين عدداً من الأسماء المقترحة لهذه الحقيبة.
– توقفت مصادر خليجيّة أمام تضارب الاتجاهات في المؤشرات الأميركية نحو تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع اوضاع المنطقة بين ما حمله اليوت ابرامز وما يحمله مايك بومبيو وما صرّح به وزير الدفاع الجديد ورئيس الأركان.
النهار
ـ تشهد سفارة دولة غربية اكتظاظاً لطلب الحصول على فيزا “شنغن”، ما يثير التساؤلات عما يحصل وخصوصاً أنّ التهافت هو من الشباب وأعداد متزايدة من العائلات.
ـ يلاحظ المتابعون التبدل الكبير في مواقف احد السياسيين ويربطونها بمصالح مرتبطة بدول خليجية.
– زيارة سفيرة دولة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات كانت لافتة وعلم انها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة ادارة بلادها الى المرحلة المقبلة .
الجمهورية
ـ أبلغ قطب نيابي مرجعا كبيرا قوله: “متى ستقتنع أنه صار عليك أن تبعد “مساحي الجوخ” من حولك، ألم تكتفِ بعد بما ورطوك به من فشل”؟
ـ حذرت مراجع دبلوماسية من التمادي في مسلسل الأخطاء المرتكبة في ملف حساس ودقيق وصولا إلى التحذير من توسّع برامج العقوبات الدولية.
ـ توقعت جهة سياسية بارزة إطلاق حملة على مسؤول كبير تتهمه بالتعطيل وتطالبه بالرحيل، في حال عدم الوصول الى تنازلات متبادلة.
اللواء
ـ تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية!
ـ أجواء إتصال “رفع العتب” الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي!
ـ تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة!
الأنباء
– توقفت إلى حد كبير حركة الضغط والاتصالات التي كان بدأها مرجع غير زمني، وباتت تقتصر على بعض المواقف.
– ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة سابقاً، ولم تظهر فيه أي دلائل او قرائن، ما يؤكد أن الأمر بمثابة محاولة استهداف سياسي لا غير
المصدر: صحف