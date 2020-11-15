الحكم بـ 5 سنوات سجنا في حق مدير المجمع الإعلامي الجزائري “النهار”

حكم القضاء الجزائري على مدير مجمع “النهار” الإعلامي” مقدم محمد، المعروف بـ” أنيس رحماني” بـ 5 سنوات سجنا، في القضية التي تُعرف شعبيا بقضية العقيد إسماعيل.

ووجهت له تهم بإهانة مسؤول عسكري، وإهانة هيئة نظامية تتمثل في المؤسسة العسكرية، والمساس بخصوصيات الأشخاص، ببثه تسجيلا صوتيا دون إذن المعني به.

وكان محمد مقدم قد بث سنة 2018 على قناته التلفزيونية تسجيلا صوتيا لاتصال هاتفي مع عقيد في جهاز الاستخبارات بشكل غير مسبوق أثار صدمة وجدلا كبيرين لدى الرأي العام. وقال خلال محاكمته، حسب صفحة “النهار” على الأنترنت، إن بثه الصادم للمكالمة الهاتفية الشخصية مع ضابط الاستخبارات كانت الغاية منه إخطار السلطات العليا المعنية بوجود ضغوط عليه لحذف مقال أثار استياء مسؤول في جهاز الاستخبارات. وأكد، حسب “النهار”، أنه رفض التراجع عن المقال “لأنه لا يوجد فيه أي إساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة” نافيا التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالات