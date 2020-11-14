الأجهزة الأمنية تتابع مع اليونفيل احتمال تسلل احد المواطنين من لبنان إلى فلسطين المحتلة

افاد مراسل المنار ان العدوالصهيوني اطلق القنابل المضيئة في اجواء المنطقة المفتوحة جنوبي قرية #الغجر داخل الاراضي المحتلة ، ولفت مراسلنا الى ان اعلام العدو ادعى ان سبب اطلاق قنابل الانارة هو نتيجة اعتقال الجيش الاسرائيلي شخصاً تسلل من لبنان .

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المعلومات الاولية تشير إلى ان سبب اطلاق القنابل المضيئة فوق الوزاني التي اطلقها جيش العدو الاسرائيلي وسماع رشقات لأعيرة نارية، هو احتمال تسلل احد المواطنين اللبنانيين الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة من محلة الوزاني، وأن الاجهزة الامنية تعمل على التحقق من الأمر مع قوات اليونيفيل.

وحول تقارير تتحدث عن عبور شخص من لبنان إلى فلسطين المحتلة، أكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي أن القوات الدولية “تنظر في الأمر، والقائد العام لليونيفيل على اتصال بالأطراف للنظر في هذا التقرير، بعد أن أبلغه الجيش الاسرائيلي بالأمر، وهو بدروه ابلغ الجيش اللبناني”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام