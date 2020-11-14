حركة التوحيد استنكرت الاعتداء على مسجد في جبيل: محاولة لضرب التعايش والوحدة الوطنية

استنكرت “حركة التوحيد الإسلامي” في لبنان في بيان لها السبت الاعتداء على مسجد في جبيل.

وقالت الحركة “الاعتداء الآثم والتعرض المجرم لحرمة أحد مساجد جبيل من أشخاص يعبثون بمفاهيم العيش المشترك والسلم الأهلي في لبنان، البلد المتنوع بمذاهبه وطوائفه، فإذا بهم يسيئون ويرتكبون خطيئة لا تغتفر بحق هذا الكيان القائم على احترام الآخر وصون معتقداته ومقدساته”.

وشددت الحركة على أن “الصيغة اللبنانية بوجهها المشرق، مثال يحتذى للتعايش الانساني في المناطق المختلطة دينيا من العالم”، ودعا “القوى الأمنية والقضاء إلى التحرك للأخذ على أيدي المعتدين ومشغليهم الذين يحاولون ضرب صيغة التعايش والوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام