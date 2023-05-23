وفد من حركة التوحيد زار الشيخ حمود.. لتجاوز كل الخلافات والانطلاق للشراكة مع المقاومة

زار وفد من حركة “التوحيد الإسلامي” برئاسة عضو مجلس أمنائها معاذ شعبان الثلاثاء رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في صيدا، مهنئا بذكرى “انتصار أيار 2000 وانتصار ثأر الأحرار 2023”.

وبالمناسبة، دعا شعبان الى “وحدة الصف والموقف تجاه العدو الصهيوني الذي يريد استباحة أرضنا وسرقة مقدرات شعوبنا من دون أن يفرق بين مكوناتها أو أطيافها”، وطالب “الشركاء في الوطن إلى تجاوز كل الخلافات المذهبية والانطلاق الى شراكة مع المقاومة وبناء حلف حقيقي معها في الدفاع عن بلادنا”، وتابع “حان الوقت ليتخذوا إسرائيل عدوا حقيقيا لهم، فالمقاومة للبنانيين جميعاً وعلى الجميع الانخراط فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام