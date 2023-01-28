“التوحيد الاسلامي” أشادت بعملية القدس: صفعة لنتنياهو وللمؤسسات الصهيونية

هنأت “حركة التوحيد الإسلامي” في لبنان في بيان لها السبت “بالعملية البطولية في شمال القدس المحتلة، والتي نفذها أحد أسود الداخل الفلسطيني، حيث تمكن الشهيد خيري علقم من حصد 8 صهاينة وإيقاع عشرات الجرحى، في رد على المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين أمس”.

وأضافت الحركة “قبل أن تجف دماء شهدائنا في جنين، كان قرار المقاومين الفلسطينيين بتوجيه صفعة لنتنياهو وللمؤسسات الصهيونية السياسية والأمنية والعسكرية”، لافتة الى ان “لغة الخنوع والخضوع التي ينتهجها المطبعون العرب، لن تزيدهم إلا ذلة وصغارا أمام السيد الإسرائيلي، فيما الفلسطينيون اليوم موحدون خلف شهدائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام