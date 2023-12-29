حركة حماس: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد أحمد عليان ابن بلدة المكبر في القدس المحتلة على الحاجز العسكري المسمى “مزموريا” جنوب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 01:14
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ 83 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 28 ألفاً
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حركة حماس: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد أحمد عليان ابن بلدة المكبر في القدس المحتلة على الحاجز العسكري المسمى “مزموريا” جنوب القدس المحتلة
منذ 15 mins
29 December، 2023
عاجل
الشهيد احمد عليان
حاجز مزموريا
حركة حماس
عملية القدس
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