حركة حماس: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد أحمد عليان ابن بلدة المكبر في القدس المحتلة على الحاجز العسكري المسمى “مزموريا” جنوب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 01:14

حركة حماس: نبارك العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد أحمد عليان ابن بلدة المكبر في القدس المحتلة على الحاجز العسكري المسمى “مزموريا” جنوب القدس المحتلة

منذ 15 mins 29 December، 2023
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