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November 13 2020 - 10:32

الولايات المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص بسبب السيول في ولاية نورث كارولينا

منذ 17 mins 13 November، 2020
كارولينا الشمالية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكدت السلطات الأمريكية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في نورث كارولينا بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على ثلاثة جثث وإجلاء حوالي ثلاثين شخصًا، مشيرة إلى أن شخصًا رابعًا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرًا، فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلًا غرق في رولزفيل.

وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.

وتتعرض ولاية نورث كارولينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية “إيتا” حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترًا.

المصدر: وكالة رويترز

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