تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني في المعتقل الصهيوني

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين الخميس أن تدهورا خطيرا طرأ على صحة الأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد وهو من صيدا شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، والمعتقل في سجون العدو الاسرائيلي.

ويعاني الأسير معتصم من حالة صحية صعبة بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمستمر بحقه وجميع الأسرى المرضى في سجون العدو.

وأمضى الأسير رداد 15.5 عاما في سجون الاحتلال من أصل محكومية بالغة 20 عاما “بتهمة” تنفيذ أعمال مقاومة.

يذكر انه قبل يومين، استشهد الأسير كمال أبو وعر من جنين شمال الضفة جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل العدو حيث كان مصابا بالسرطان.

المصدر: فلسطين اليوم