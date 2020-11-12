وزير الصحة العماني: لم نصل للموجة الثانية من كورونا ولا مجال للتراخي بداعي انخفاض المعدلات

أكد وزير الصحة العماني أحمد السعيدي الخميس، أن السلطنة لم تصل إلى الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ محذرا من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية اعتمادا على انخفاض معدلات الإصابة اليومية.

وقال الوزير العماني، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لبحث آليات التعامل مع كورونا، “السلطنة لم تصل إلى الموجة الثانية، وما حصل هو تذبذب في الأرقام بين ارتفاع وانخفاض في عدد الحالات”، مضيفاً “أرجو أن لا تكون الأرقام القليلة المسجلة مؤخراً عاملاً للتراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية. بعض الدول التي تراخت بعد انخفاض الحالات المسجلة بها، عاودت الإصابات بالصعود بشكل كبير مرة أخرى”.

وأشار إلى أن وباء “كوفيد 19” “ليس مرض تنفسي فقط، بل له آثار صحية أخرى طويلة المدى، ويسبب تليف للرئتين والقلب وتأثيرات للعين”. وأوضح أن “التأثير طويل المدى للفيروس ما زال محل دراسة، وما زال اللقاح المضاد لـ “كوفيد 19″ تحت التجربة”. وعلى صعيد الوضع الوبائي في البلاد، أشار السعيدي إلى أن “أغلب الإصابات ليست في المؤسسات، وإنما نتيجة لعدم التزام أفراد المجتمع بإجراءات التباعد ولبس الكمامات”؛ مشيرا إلى أن نحو 80 بالمئة من الحالات سببها العادات الاجتماعية.

وأوضح أن السلطنة سجلت، خلال الساعات الـ 24 الماضي، 256 إصابة جديدة بكورونا، وتم تسجيل 5 وفيات جديدة بفعل “كوفيد 19”. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالسلطنة 119442؛ بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 110050، والعدد الكلي للوفيات 1326 حالة.

المصدر: سبوتنيك