عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11 تشرين الثاني 2020

العناوين

الأخبار :

– جنون في البيت الأبيض

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– مفاوضات الترسيم: لبنان إلى ما بعد حيفا؟

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– الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مع «كورونا»

– “‎تحذير” فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة

البناء

– الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح

– واشنطن خسرت الجولة مع باسيل… ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس

– دوريل في بيروت… والإقفال السبت… والحكومة مجمّدة… ونصرالله يتحدّث اليوم

الديار :

– مسار تشكيل الحكومة يتعقد: ما بعد العقوبات على ‏باسيل ليس كما قبله

– حزب الله للديار: نأخذ معلومات توجيه ترامب ضربة ‏عسكرية لمحور المقاومة بجدية وحذر

– الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بيروت ‏للتأكيد على المبادرة الفرنسية

– ما الذي يخطط له الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة لولايته؟

– الإنتخابات الأميركية… وزير العدل يسمح بالتحقيق في مخالفات التصويت

اللواء :

– قرار الإقفال الكامل يقتصر على التربية والإدارة والقطاع التجاري‎!‎

– موفد ماكرون في بيروت اليوم..

– بومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان

الجمهورية :

– التشكيل في “ستاتيكو” طويل.. وموفد ‏فرنسي لتحريك المبادرة

النهار :

– احتواء فرنسي للتأزم… ولبناني للانتشار الوبائي

– القطاع الخاص دفع “باللحم الحي” فماذا عن العام؟

– إجراءات وقف التوظيف المخالف ومنع نزف الاهدار

الأنباء :

– إقفالٌ سياسي تخرقه زيارة فرنسية… وإقفالٌ صحّي تأخّر إقراره والعبرة في التنفيذ

الاسرار

البناء

– تساءلت مصادر دبلوماسية عن علاقة تقارير تبثها قنوات تلفزيونية حول الفساد بالعقود الإعلانية التي وقعتها معها السفارة الأميركية وبرامج أميركية تحت عنوان تشجيع المساءلة والشفافية، وما إذا كانت تشكل تمهيداً لما ستفرضه الإدارة الأميركية من عقوبات؟

– تركز وسائل إعلام غربيّة على إيفاد بعثات عالية المهنية لتقصي ما تسميه بالعودة الروسية العسكرية والأمنية الى أرمينيا واذربيجان من بوابة وقف النار في ناغورني قره باغ. وهو العنوان الذي تنشغل بدراسته الدوائر العسكرية والأمنية في حلف الناتو والقيادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية المعنية بالوجود العسكري في أذربيجان.

النهار

– تخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عدم اتباع الحزم الكافي في الاقفال العام الجديد لان ذلك ‏سيقود البلاد الى واقع شديد الخطورة في حال الاضطرار الى تمديد قسري للاقفال‎.

– جمّد حزب مسيحي انتخاب رئيس جديد له لجملة اعتبارات، والاتصالات جارية لإيجاد مخرج يحفظ ‏كرامة الجميع خوفاً من أي انحدارات قد تحدث داخل صفوف هذا الحزب التاريخي‎.

– لوحظ دخول أكثر من مقرب على خط التهدئة بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” بغية وقف ‏المساجلات بينهما، ونجحت المساعي في ضبط الوضع وسط معلومات عن إمكانية معاودة الاتصالات ‏بين الطرفين في وقت ليس ببعيد‎.‎

اللواء‎

– خلافاً، للأجواء الشاقة، واليائسة، ثمة من يتحدث في الكواليس عن تقدّم بالمقاربات الجديدة لتأليف الحكومة‎..

– ترددت معلومات عن اتصالات جرت مع دولة تشهد مؤتمراً يعني نازحيها، واتفق على رفع مستوى المشاركة إلى ‏رتبة وزير‎!

– يضغط “اللوبي اللبناني” في الولايات المتحدة، لعدم رفع العقوبات عن قيادي مسيحي بارز‎..‎

الجمهورية‎

– إشتكى وزير من الطريقة الفجة التي يستخدمها أحد النواب في طلب الخدمات منه‎.

– قال محامون متخصصون في القانون الدولي إنهم تلقوا مراجعات من شخصيات رغبت في الإستفسار عن ‏إحتمالات الفوز في دعاوى لإبطال العقوبات التي تفرض وفق قانون ماغنتسكي‎.

– لوّح قيادي في تيار بارز بكشف مجموعة كبيرة من الأسرار الخطيرة فيما لو اتخذ أي إجراء عقابي بحقه على ‏خلفية دور مزعوم له في قضية حساسة‎.‎

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الأنباء

– تردد أن مؤسسة مالية تابعة لجهة فاعلة باتت تملك شبكة نقدية مستقلة تماماً‎.‎

– الأبنية التراثية التي تضررت من انفجار المرفأ لا تزال عُرضة لبازار السمسرات طالما أن اقتراح القانون المقدّم ‏لحمايتها لم يمر‎

المصدر: صحف