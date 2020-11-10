المجلس الاعلى للدفاع اقرّ الاقفال العام من صباح السبت في 14 تشرين الثاني /نوفمبر إلى صباح الاثنين 30 تشرين الثاني /نوفمبر والمطار مستثنى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 13:16

المجلس الاعلى للدفاع اقرّ الاقفال العام من صباح السبت في 14 تشرين الثاني /نوفمبر إلى صباح الاثنين 30 تشرين الثاني /نوفمبر والمطار مستثنى

منذ 33 mins 10 November، 2020
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