غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة من #الضبية باتجاه #انطلياس وصولا الى # نهرالموت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 08:58

غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة من #الضبية باتجاه #انطلياس وصولا الى # نهرالموت

منذ 1 ساعة 9 November، 2020
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