غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة من #بحمدون باتجاه #ضهورالعبادية وصولا الى #عاليه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 18:28

غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة من #بحمدون باتجاه #ضهورالعبادية وصولا الى #عاليه

منذ 40 mins 8 November، 2020
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