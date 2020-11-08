هجوم بسيارة مفخخة على مركز شرطة جنوب شرق #أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 18:28

هجوم بسيارة مفخخة على مركز شرطة جنوب شرق #أفغانستان

منذ 43 mins 8 November، 2020
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