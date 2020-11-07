لبنان: قوى الأمن توقف شابين أقدما على طعن سائق بقصد السرقة شمال البلاد

أقدم شابان على طعن سائق سيارة بالسكاكين الجمعة بعد أن أوقفاه تحت جسر مستشفى البترون(شمال لبنان) ورمياه على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد واستقلا سيارته وفرا بها باتجاه طرابلس، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “تمكن السائق من توقيف باص ركاب وتوجه على متنه إلى طرابلس واستعان بهاتف أحد ركابه وأبلغ غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي”، وتابعت “على الفور توجهت دورية عند مدخل طرابلس وتمكن عناصرها من توقيف الشابين”، وأضاف “تم نقل السائق الى مستشفى الزهراء في ابي سمراء للعلاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام