بلجيكا تدين هدم العدو الاسرائيلي منازل في الضفة الغربية وتطالب بتعويضات

أدانت الحكومة البلجيكية الجمعة، “عمليات الهدم الإسرائيلية والتي طالت أربعة منازل ممولة من قبل بروكسل في مدينة الخليل”، مطالبة سلطات العدو بتقديم تعويضات.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البلجيكية، “تدين بلجيكا عملية الهدم الأخيرة لأربعة منازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الركيز، جنوبي مدينة الخليل، من قبل السلطات الإسرائيلية. والتي تم بناؤها بتمويل بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية. دولتنا تطلب من إسرائيل تعويضات أو إعادة بناء المنازل المدمرة من قبلها”.

وأضاف البيان، “نحن قلقون من الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم المستمرة من قبل تل أبيب للمشاريع الإنسانية في المنطقة ج في الضفة الغربية. كما أننا نشعر بالفزع من عمليات التدمير التي طالت 80 مبنى سكنياً في قرية حمصة البقيعة. ونعيد التأكيد على معارضة هذه الخطوات من الجانب الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي. وندعوه للتوقف”.

وأوضح البيان الصحفي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البلجيكية، “تشعر بروكسل بالقلق بشكل خاص لنية تل أبيب هدم المدارس، التعليم حق لجميع الأطفال. لذلك، تطالب بلجيكا السلطات الإسرائيلية بعدم تنفيذ أوامر الهدم للمدارس في رأس التين وغيرها من المدارس المعرضة للتدمير في الضفة الغربية والبالغ عددها 52 مدرسة.”

المصدر: سبوتنيك