الأسمر ووفد الحركة اللبنانية دعوا إلى الاسراع في تأليف حكومة وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية

استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب الأمين العام السيد أنطون أنطون، وفدا من حزب “الحركة اللبنانية” برئاسة نبيل مشنتف وحضور أعضاء المكتب السياسي، وتم البحث في الواقع الاقتصادي المزري الذي يعيشه الشعب اللبناني نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة المتبعة من الحكومات المتعاقبة”.

وأكد المجتمعون “ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ورفض رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح وضرورة ترشيد السلة الغذائية”، كذلك دعوا إلى “الإصرار على التحقيق المالي الجنائي وإعادة أموال المودعين، بالاضافة إلى حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما أنه الملاذ الأخير للشعب اللبناني الكادح”.

وطالبوا بـ “دعم الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وتوفير ما يلزم للمستشفيات الحكومية وتأمين حقوق موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية”.

واتفقوا على “متابعة الاجتماعات والضغط في الشارع إذا لزم الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام