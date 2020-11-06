الاستخبارات الخارجية الروسية: نلمس تورط الاستخبارات التركية في أحداث قره باغ

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن المخابرات التركية متورطة في أحداث قره باغ، مؤكدا على أن المخابرات الخارجية الروسية “تشعر” بذلك وترى “عناصر منفصلة” من العمل”. وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك”، الجمعة “نشعر بعمل المخابرات التركية، ونرى بعض عناصر هذا العمل”.

وأضاف ناريشكين “بالنسبة للمخابرات البريطانية، فجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، لا يشعر بوجودها هناك، ولا استطيع قول ذلك عن البريطانيين”. وفي هذا الإطار، كان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أكد في حديثه لـ “سبوتنيك” أن الجهاز حصل على بيانات دقيقة حول انخراط مسلحين من سوريا في المعارك في ناغورني قره باغ، بما في ذلك من أجهزة المخابرات الشريكة في دول الشرق الأوسط.

وكان ناريشكين، أعرب عن قلق موسكو إزاء إمكانية تحول جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين في ظروف استمرار النزاع المسلح في قره باغ. يُذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، سبق أن أكد، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن تركيا “تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. كما وجهت اتهامات لتركيا بنقل مسلحين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق الليبية”.

المصدر: سبوتنيك