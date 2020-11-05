بايدن يتطلع إلى إعلان فوزه قبل نهاية الأسبوع وترامب يطعن قضائيا

بعد يومين من الانتخابات، من المحتمل أن تعرف الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اسم رئيسها الذي سيؤدي القسم في 20 كانون الثاني/يناير في حال صدرت نتائج ولايات مهمة يحتاج الديموقراطي جو بايدن للفوز فيها على الرئيس دونالد ترامب الذي شكك قضائيا في عمليات فرز. ومن المحتمل أن تنهي ولايتا جورجيا ونيفادا فرز الأصوات الخميس، في حين يمكن أن تتواصل العملية في ولايتي أريزونا وينسلفانيا حتى الجمعة أو ربما أكثر.

وقالت مديرة حملة المرشح الديموقراطي جينيفر ديلون “أظن أن هذا اليوم سيكون إيجابيا جدا لنائب الرئيس”، وأضافت “نحن واثقون تماما أن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة”.

وبعد مرور يومين على الاقتراع الرئاسي الأميركي، يسود التوتر في الولايات الرئيسية التي قد تحسم الخميس مصير الانتخابات لصالح بايدن، فيما أطلق معسكر دونالد ترامب دعاوى قضائية مدعومة في بعض الحالات بتظاهر مناصرين.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”، “أوقفوا تعداد الأصوات!” في إشارة واضحة الى أنه يرى فرصا له للفوز بولاية ثانية، وسط تواصل فرز الأصوات التي أرسلت عبر البريد والتي تصب معظمها في صالح بايدن.

ولم يعد أمام المرشح الديموقراطي الذي كان نائب رئيس باراك أوباما لثماني سنوات، سوى الفوز في واحدة أو اثنتين من الولايات الرئيسية الباقية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. وهو امتنع عن إعلان فوزه، على عكس ما فعل خصمه بعد ساعات على انتهاء العملية الانتخابية. لكنه بدا واثقا بالفوز.

وبات بايدن يحظى صباح الخميس بدعم 253 أو 264 من كبار الناخبين إذا تمّ احتساب أريزونا (11 من كبار الناخبين). واعتبرت وكالة “أسوشييتد برس” وشبكة “فوكس نيوز” أنه فاز بها. لكن وسائل إعلام أخرى لا تزال تشكّك في النتيجة النهائية لهذه الولاية بسبب عدد الأصوات التي يجب تعدادها واشتداد المنافسة في الساعات الماضية. وبعد تحقيقه الأربعاء فوزين مؤكدين في ميشيغن وويسكونسن، لم يعد بايدن يحتاج إلا إلى أصوات ستة أو 17 من الناخبين الكبار لتسجيل الأصوات ال270 اللازمة والتي قد ينالها في نيفادا (6) وجورجيا (16) أو بنسلفانيا (20) اعتبارا من الخميس.

وليل الأربعاء الخميس، تقلص الفارق في جورجيا مع فرز الآلاف من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لصالح بايدن، ويحتمل أن تعرف النتيجة النهائية في هذه الولاية ظهر الخميس (قرابة الساعة 17,00 ت غ)، وفقا لما ذكر الوزير في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، وشدد مسؤول آخر على أن “الفرز الدقيق والعادل أهم من الفرز السريع”.

​وقال ترامب في تغريدة إنه في “كل الولايات التي أعلن بايدن مؤخرا فوزه فيها قدمنا طعونا بخصوصها أمام القضاء”،ويعتبر الديموقراطيون أن الشكاوى لا تستند الى أساس قانوني، ولكن الأمر يتوقف على قرارات القضاة الذين، إذا وافقوا على إعادة التعداد، قد يتأجل الإعلان الرسمي عن النتائج بضعة أسابيع. وشدد فريق ترامب أنه لا شيء محسوم. وقال مستشار الحملة جاسون ميلر للصحافة “بحلول مساء الغد الجمعة سيتضح للأميركيين أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس سيبقيان في البيت الأبيض أربعة أعوام أخرى”.

المصدر: ا ف ب