شهيدان فلسطينيان و100 جريح برصاص العدو الاسرائيلي خلال الشهر الماضي

استشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 100 مواطن بجراح مختلفة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بنيران قوات العدو الاسرائيلي، وفقا لتقرير صادر عن مركز “عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق”.

ونشر المركز تقريره الشهري الخميس حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

واستعرض التقرير اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 450 آخرين، خلال شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وفيما يأتي أهم ما جاء في التقرير:

الشهداء:

ارتقى شهيدان بينهما طفل على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي وهما:

الشهيد عامر عبد الرحيم صنوبر (16 عاما) من قرية يتما جنوب نابلس، وارتقى بعد أن اعتدى عليه جنود الاحتلال بأعقاب البنادق بالقرب من بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

الشهيد سمير أحمد عبد الجليل حميدي (23 عاما) من بلدة بيت ليد في طولكرم، وارتقى بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال المتواجدة في محيط حاجز “عناب” العسكري.

الجرحى والمعتقلون:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال تشرين الأول الماضي نحو 450 مواطنا في كافة الأراضي الفلسطينية من بينهم 14 تم اعتقالهم على حدود قطاع غزة.

ويعاني الاسرى في سجون الاحتلال أوضاعا معيشية صعبة، نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4500 أسيرا في سجونها بينهم 160 طفلا، و41 سيدة.

وقام جيش الاحتلال بإصابة وجرح نحو 100 مواطن في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، نتيجة قمعه لهم أثناء تصديهم لممارساته القمعية.

كما أصيب المئات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال على المشاركين بالمسيرات السلمية.

الاستيطان:

صادقت قوات الاحتلال في منتصف الشهر الماضي على نحو 5400 وحدة استيطانية، وتمت المصادقة على مخططين:

-الاول يتضمن بناء 3212 وحدة استيطانية

-الثاني 2166 وحدة، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن الاراضي المحتلة عام 1967.

تهويد القدس:

صادقت قوات الاحتلال على تنفيذ إقامة جسر هوائي معلق، يربط بين حي وادي الربابة، باتجاه الشارع الموصل إلى باب المغاربة وصولًا إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بطول يبلغ 200 متر، وبارتفاع 30 مترًا عن سطح الأرض.

يمر الجسر فوق وادي الربابة ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داوود، ويُوصل بين مجمع تهويدي يحتوي على مطعم ومركز ثقافي وصالة للمناسبات يستعملها المستوطنون، تمت إقامته قبل نحو عام في حي الثوري بسلوان، وتشرف جمعية “العاد” الاستيطانية على إقامته، وقد خصصت ميزانية مليون و800 ألف شيقل لتنفيذه.

وللمشروع التهويدي، مخاطر كبيرة على وادي الربابة وسكانه، منها فقدانهم لأراضيهم بعدما يتم الاستيلاء الكامل عليها، وفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة إلى تغيير المظهر الحضاري والمعماري لمدينة القدس والمنطقة.

اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال 59 عملية إطلاق نار بري شرقي محافظات قطاع غزة، و5 عمليات توغل، و10 غارات جوية، و24 عملية إطلاق نار تجاه الصيادين، أسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة مواطن واحد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم