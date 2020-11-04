كورونا في الاردن.. تسجيل 62 حالة وفاة و4658 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء عن تسجيلها 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4658 لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى و91234.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 62 وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن 1029 متوفيا.

المصدر: روسيا اليوم