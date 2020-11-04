نتائج الفرز الجزئي حتى الآن تظهر تقدم بايدن على ترامب بالانتخابات الرئاسية الاميركية

أظهرت نتائج الفرز الجزئي للأصوات في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.2% مقابل 48.3% للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وتتواصل عملية فرز الاصوات في مختلف الولايات الاميركية، بعد ان أدلى الاميركيون بأصواتهم في الانتخابات التي يشوبها التوتر بين معسكرين احدهما مؤيد لترامب والآخر لبايدن.

علما ان ترامب أعرب عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه بايدن، رغم ان فرز الاصوات ما زال مستمرا، وقال ترامب في كلمة مقتضبة في البيت الابيض “بصراحة، فزنا في الانتخابات ونستعد للاحتفال بشيء رائع”.

وأعلن ترامب أن “هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي وسنتوجه إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة”.

المصدر: روسيا اليوم