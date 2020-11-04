غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور من مدخل #بيروت الجنوبي باتجاه #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2020 - 08:56
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لبنان: لجنة الإدارة والعدل النيابية توصي بإقفال البلد 15 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1512 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الإمام السيد علي الخامنئي: الرسوم المسيئة للرسول الأكرم في باريس خطوة خاطئة ومنحرفة وتعكس التوجه المعادي للإسلام
الإمام الخامنئي: هناك أطراف وأنظمة تقف وراء نشر الرسوم المسيئة وتدعمها وهو ما فعله الرئيس الفرنسي
الإمام الخامنئي: التطبيع مع الصهاينة جريمة وعمل سيئ لا يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الفلسطيني
الإمام الخامنئي: الأميركيون يتحملون مسؤولية زرع الإرهابيين في منطقتنا والسعودية تؤمن الأموال لهم
الإمام الخامنئي: الانحدار الأميركي السياسي واضح وهذا النظام مستكبر وفاسد ويعاني من الفساد الأخلاقي والسياسي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: نحن متقدمون بفارق كبير لكن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات ولن نسمح لهم بذلك
ترامب: لم أفكر بخطاب الفوز أو الخسارة بعد ويجب أن لا نؤخر إعلان نتائج الإنتخابات لأيام
الديموقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأميركي
السناتور ليندسي غراهام حليف ترامب الوثيق يحتفظ بمقعده في ولاية كارولاينا الجنوبية
المرشح الديمقراطي جو بايدن: نحن في مفترق طريق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والامل والوحدة
بايدن: لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه ولدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة
بايدن: متفائل بنتائج الانتخابات لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل
الحركة الأسيرة في سجون العدو: إصابة 69 أسيرا داخل سجن "جلبوع" بفيروس كورونا وإدارة السجن تتعمد الإهمال
حركة حماس: نحذر حكومة العدو من الإهمال المتعمد بحق أسرانا ونحملهم المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من السابق لاوانه الحديث عن افاق العلاقات مع واشنطن
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "الارهاب الاسلامي عدونا المشترك" ومحاربته "معركتنا المشتركة"
السلطات البريطانية ترفع مستوى التهديد الإرهابي في مختلف أنحاء البلاد الى "شديد"
السعودية: أرباح شركة أرامكو تتراجع بنسبة 44.6 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بسبب أزمة كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السلطات البريطانية ترفع مستوى التهديد الإرهابي في مختلف أنحاء البلاد الى "شديد"
السعودية: أرباح شركة أرامكو تتراجع بنسبة 44.6 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بسبب أزمة كورونا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور من مدخل #بيروت الجنوبي باتجاه #بيروت
منذ 26 mins
4 November، 2020
احوال الطرقات في لبنان
اوتوستراد خلدة بيروت
غرفة التحكم المروري
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