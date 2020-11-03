اجراءات امنية مكثفة في واشنطن وعدد من الولايات الاميركية تزامنا مع الانتخابات تحسبا لمواجهات محتملة بين انصار المرشحين الرئاسيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2020 - 14:38

اجراءات امنية مكثفة في واشنطن وعدد من الولايات الاميركية تزامنا مع الانتخابات تحسبا لمواجهات محتملة بين انصار المرشحين الرئاسيين

منذ 34 mins 3 November، 2020
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