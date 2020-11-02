بكين: الولايات المتحدة ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، إن”الولايات المتحدة ليس لديها المؤهلات أو الحق في الظهور بمظهر داعية لحقوق الإنسان”.

وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر صحفي ردا على اتهام وزارة الخارجية الأمريكية للصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.

وأوضح وانغ أن “لعرض ومناقشة قضايا حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون لدى المرء فهم شامل وموضوعي لوضع حقوق الإنسان في بلد أو منطقة”.

وأضاف أن “حرية التعبير والمعتقد الديني لدى المواطنين الصينيين وحقوق الأقليات القومية في المشاركة في إدارة شؤون الدولة مكفولة وفقا للقانون”.

وأشار إلى أن “الصين تعارض الولايات المتحدة بشدة إزاء غض الطرف عن الحقائق الأساسية وانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، بينما تعمل على تشويه سمعة وضع حقوق الإنسان في الصين”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة “ابتليت بفضائح مثل التمييز العنصري ووحشية الشرطة وإساءة معاملة السجناء”، مؤكدا أنها لجأت إلى “الترهيب وفرض عقوبات ضد دول أخرى وشن الحروب”.

المصدر: شينخوا