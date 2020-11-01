مسلحون يقتلون 17 مدنيا شرق الكونغو الديمقراطية

قالت سلطات محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم السبت، إن مهاجمين قتلوا ما لا يقل عن 17 مدنيا يوم الجمعة في هجوم على قرية شرق البلاد، وألقت باللوم على جماعة متطرفة مسلحة.

وأكد الجيش وقوع الهجوم في منطقة بوليكي بإقليم شمال كيفو، لكنه امتنع عن تحديد عدد القتلى.

وأشارت إحصاءات للأمم المتحدة إلى أن جماعة “القوات الديمقراطية” المتحالفة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019 على الرغم من الحملات العسكرية المتكررة لتدميرها.

وتزايدت الهجمات الانتقامية ضد المدنيين بشكل كبير منذ أن بدأ الجيش قبل عام عملية ضد “القوات الديمقراطية” المتحالفة وطردها من عدة قواعد بالقرب من الحدود الأوغندية.

وتشتبه السلطات بأن “القوات الديمقراطية” المتحالفة شنت هجوما يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 18 مدنيا.

المصدر: وكالة رويترز