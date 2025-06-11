رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يستقبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في مبنى الكتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 12:36

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يستقبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في مبنى الكتلة

منذ 30 mins 11 June، 2025
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