الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 19:18

الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290

منذ 59 mins 12 June، 2025
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