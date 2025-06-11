مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية والجوع يغذيان اليأس لدى أكثر من مليوني شخص بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 03:22

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية والجوع يغذيان اليأس لدى أكثر من مليوني شخص بغزة

منذ 56 mins 11 June، 2025
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