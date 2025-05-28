“القسام” تنشر مشاهد من عمليات “حجارة داود”.. واستهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة

عرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد مصوّرة لعمليات نفذها مقاتلوه ضمن سلسلة “حجارة داود”، أظهرت استهداف قوة إسرائيلية كانت متحصّنة داخل أحد المنازل، بالإضافة إلى قصف دبابة من نوع “ميركافاه” بقذيفة مضادة للأفراد، وقذيفة “الياسين 105″، وذلك في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي سياق العمليات المستمرة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، أفاد مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال أنهم استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة من طراز “P-29″، كما رصدوا هبوطًا لطائرة مروحية إسرائيلية نفّذت عملية إخلاء في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بتاريخ 26 أيار/مايو الجاري.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها تمكّنت يوم أمس الثلاثاء من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في شارع بغداد شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصعيد ميداني مستمر، حيث تشهد مناطق متفرقة من القطاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.

المصدر: الاعلام العسكري