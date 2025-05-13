اعلام العدو: اطلاق 3 صواريخ على الاقل باتجاه غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2025 - 23:34

اعلام العدو: اطلاق 3 صواريخ على الاقل باتجاه غلاف غزة

منذ 1 ساعة 13 May، 2025
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