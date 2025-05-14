هزة أرضية بقوة بلغت 5.7 درجات ضربت فجر الأربعاء قبالة السواحل اليونانية وشعر بها سكان في كل من اليونان وتركيا وقبرص وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا دون صدور تقارير فورية عن أضرار أو إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2025 - 03:12

هزة أرضية بقوة بلغت 5.7 درجات ضربت فجر الأربعاء قبالة السواحل اليونانية وشعر بها سكان في كل من اليونان وتركيا وقبرص وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا دون صدور تقارير فورية عن أضرار أو إصابات

منذ 1 ساعة 14 May، 2025
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