بسبب العدوان الإسرائيلي.. الرعاية الصحية في غزة منهارة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية إن “الأطباء في المستشفى يفاضلون بين المرضى والجرحى”.

وأضاف أبو سلمية في حديث له الأربعاء أن “الإمكانيات لدى المنظومة الطبية في القطاع تكاد تكون معدومة”، ولفت الى أن “المستشفيات لا تتحمل حجم المجازر وستغلق أبوابها خلال أيام دون إدخال الوقود”، وأكد أن “المنظومة الصحية في القطاع شبه منهارة والرعاية الصحية منهارة تماما جراء الحصار والعدوان الاسرائيلي”.

وقال أبو سليمة “أشخاص يستشهدون أمام أعيننا بسبب عدم قدرتنا على تقديم الرعاية ونفاضل بين المرضى ونرى الجرحى والمرضى يموتون أمام أعيننا”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام