قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2025 - 01:06

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة

منذ 21 mins 4 May، 2025
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