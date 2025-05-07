صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: تقرير صادر عن البنتاغون يُسلّط الضوء على الفشل الكبير في العملية الأميركية لإقامة الرصيف البحري قبالة سواحل غزة.. 62 جنديًا أميركيًا أُصيبوا خلال تنفيذ المشروع في حين أن الخسائر المالية قُدّرت بحوالي 31 مليون دولار – موقع قناة المنار – لبنان
صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: تقرير صادر عن البنتاغون يُسلّط الضوء على الفشل الكبير في العملية الأميركية لإقامة الرصيف البحري قبالة سواحل غزة.. 62 جنديًا أميركيًا أُصيبوا خلال تنفيذ المشروع في حين أن الخسائر المالية قُدّرت بحوالي 31 مليون دولار