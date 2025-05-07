الرئيس عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2025 - 12:22
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الرئيس عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل
منذ 11 mins
7 May، 2025
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