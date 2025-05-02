الثاني خلال ساعات ..القوات اليمنية تدك منطقة حيفا بصاروخ فرط صوتي

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح بفضل الله وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ.

وفي بيان لها “اهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها” مستمرة في عملياتها الإسنادية وفي فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي، وأن العدو الأمريكي بقوته العسكرية وعدوانه الغاشم فشل في كسر هذا الحصار، والذي سوف يستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر: المسيرة