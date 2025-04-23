حزب الله وأهالي حاروف شيعوا الشهيد حسين نصر

شيّع حزب الله وأهالي بلدة حاروف في جنوب لبنان يوم الاربعاء الشهيد حسين علي نصر (أبو علي حسان)، الذي ارتقى في غارة لمسيّرة صهيونية استهدفته منذ يومين على طريق بلدة كوثرية السياد.

بعد المراسم التكريمية للشهيد، أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمضيّ على النهج الحسيني المقاومن وبعدها أمّ إمام بلدة حاروف الشيخ محمد أيوب الصلاة على الجثمان، لينطلق بعدها موكب التشييع الذي جاب شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية المؤيدة للمقاومة، تتقدّمه الفرق الكشفية التي حملت صور القادة الشهداء.

ثم وري الشهيد نصر الثرى في جبانة البلدة الى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام