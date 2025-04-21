اتحاد الوفاء لنقابات العمال: عمال اليمن يتعرضون للقتل المستمر من قبل العدوان الاميركي

تمنى “اتحاد الوفاء لنقابات العمال” في لبنان في بيان له يوم الاثنين على “القيادات والاتحادات النقابية المهتمة بمناقشة قضايا العمال في الوطن العربي أن يتذكروا موطن العرب الأول، اليمن، الذي يتعرض عماله للقتل المستمر وتدمير منشآتهم من قبل العدوان الأميركي المجرم، والتي كان آخرها استهداف ميناء رأس عيسى النفطي والأسواق والمؤسسات الشعبية بالعديد من الغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين”.

واعتبر الاتحاد ان “ما يجري بحق عمال اليمن محاولة بائسة لتدمير البنية الاقتصادية وإفقار الشعب اليمني وحرمانه من مقومات الحياة الكريمة، وجريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية”، وأكد على “إدانة هذه الجرائم الموصوفة”، وحمّل “الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن جرائمها المستمرة بحق المدنيين واستهدافها المتكرر بالقصف المباشر والتدمير الممنهج للبنية التحتية والأعيان المدنية”، واضاف “سنقوم بكل واجباتنا في نصرة عمال وشعب اليمن العزيز المساند لقضية الأمة المركزية فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام