الدنمارك | الحكومة ترصد سبعة مليارات دولار إضافية للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أنّ حكومتها رصدت 50 مليار كرونة إضافية (7 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين، لافتةً إلى “تهديد متزايد من روسيا”.

وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحافي، إنّ “الأموال ستُرسل إلى الجيش بهدف الإكثار من شراء الأسلحة”.

وتابعت متوجّهة إلى الجيش “اشتروا ما يمكن أن يسهم في دفاع أقوى وبالتالي في ردع أقوى”، مشدّدة على الحاجة إلى التحرّك بسرعة.

وحثت فريدريكسن على شراء أفضل العتاد وفي حال تعذّر أفضل ما هو متاح، وقالت “إذا كان فترة الانتظار طويلة جدا اختاروا شيئا آخر يمكن تسلّمه على نحو أسرع”.

وقالت “هناك شيء واحد فقط مهم الآن، وهو السرعة”، معتبرةً أنّ “الدنمارك تحتاج خصوصا للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي”ز

وكانت فريدريكسن أشارت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أنّ إعلانا سيصدر بشأن خطط التسلّح، مشدّدة على ضرورة “الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب”.

وفي تصريحات أدلت بها لصحافيين، الأربعاء، أشارت فريدريكسن إلى “تهديد متزايد من روسيا”.

المصدر: وكالات