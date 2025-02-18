مروحية للبحرية الصينية تحلق بالقرب من طائرة فلبينية تقل صحفيين فوق بحر الصين الجنوبي

أدان خفر السواحل الفلبيني ما وصفه بمناورات “خطيرة” قامت بها مروحية تابعة للبحرية الصينية، اليوم الثلاثاء، أثناء تحليقها بالقرب من رحلة مراقبة تقل مجموعة من الصحفيين فوق سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال خفر السواحل في بيان إن المروحية الصينية اقتربت حتى مسافة ثلاثة أمتار من الطائرة الفلبينية، التي كانت في مهمة صحفية لمراقبة السفن الصينية في المنطقة.

وتُعَدُّ سكاربورو شول، وهي سلسلة مثلثة من الشعاب المرجانية والصخور في بحر الصين الجنوبي، نقطة خلاف بين البلدين منذ أن استولت عليها الصين من الفلبين عام 2012.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع من توجيه أستراليا رسالة شديدة اللهجة إلى بكين بسبب سلوكها العسكري، الذي وصفته بـ”غير الآمن”، متهمةً مقاتلة صينية بإطلاق قنابل ضوئية بالقرب من طائرة استطلاع أسترالية كانت تقوم بدوريات فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حينها إن الطائرة الأسترالية “تسللت عمدًا إلى المجال الجوي المحيط بجزر شيشا الصينية”، وهو الاسم الذي تطلقه بكين على جزر باراسيل التي تطالب بها أيضًا كل من فيتنام وتايوان.

وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبًا، على الرغم من صدور حكم دولي عام 2016 اعتبر مطالبها غير مدعومة بأسس قانونية.

المصدر: يونيوز